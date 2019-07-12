Цюрих, Швейцария, 12 июля 2019, 14:17 — REGNUM
Международная федерация футбола (ФИФА) ужесточила наказания за расизм среди футболистов. Об этом сообщает Yahoo Sports.
Отмечается, что ФИФА внесла изменения в дисциплинарный кодекс. В частности, были скорректированы пункты, касающиеся наказания за проявление расизма и других видов дискриминации.
Согласно новым правилам, за подобные нарушения минимальный срок дисквалификации будет увеличен до 10 матчей.
При этом клубы и футбольные ассоциации в случае первого инцидента подобного рода будут наказываться одним матчем с ограниченным количеством зрителей, а также штрафом в размере не менее $20 тыс.
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