Цюрих, Швейцария, , 14:17 — REGNUM

Международная федерация футбола (ФИФА) ужесточила наказания за расизм среди футболистов. Об этом сообщает Yahoo Sports.

Отмечается, что ФИФА внесла изменения в дисциплинарный кодекс. В частности, были скорректированы пункты, касающиеся наказания за проявление расизма и других видов дискриминации.

Согласно новым правилам, за подобные нарушения минимальный срок дисквалификации будет увеличен до 10 матчей.

При этом клубы и футбольные ассоциации в случае первого инцидента подобного рода будут наказываться одним матчем с ограниченным количеством зрителей, а также штрафом в размере не менее $20 тыс.

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