Роттердам, Нидерланды, , 13:32 — REGNUM

Полузащитник «Фейеноорда» и сборной Перу Ренато Тапиа отказался переходить в московский «Локомотив». Об этом сообщает Voetbal International.

По информации издания, «Локомотив» был готов предложить футболисту контракт, согласно которому тот зарабатывал бы намного больше, чем в «Фейеноорде», однако Тапиа решил пока остаться в голландском клубе.

Отмечается, что действующее соглашение 23-летнего перуанского хавбека рассчитано до лета 2020 года.

В сезоне 2018/19 Тапиа сыграл всего четыре матча за «Фейеноорд», в которых не отметился результативными действиями.

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