Ростов-на-Дону, , 13:16 — REGNUM

Футбольный клуб «Ростов» подписал контракт с полузащитником Владимиром Медведем. Об этом сообщается на сайте команды.

«Приветствуем Владимира в «Ростове» и желаем ему яркой игры в составе нашей команды!» — говорится на официальном сайте ростовской команды.

Отмечается, что Медведь является воспитанником минского «Динамо». Ранее 19-летний полузащитник играл за «Нафтан», брестское «Динамо» и «Слуцк».

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