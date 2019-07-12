Сан-Паулу, Бразилия, , 12:47 — REGNUM

Бразильский нападающий Неймар восстановился после травмы. Об этом рассказал врач сборной Бразилии Родриго Ласмар, сообщает UOL.

По словам Ласмара, установленный период восстановления составил четыре недели. Поэтому прошедшее после получения травмы время уже превысило минимальный срок, отведённый на восстановление игрока.

Он также добавил, что если бы Неймар находился в клубе, он мог бы начать тренировки с мячом.

Напомним, Неймар получил травму 5 июня во время товарищеского матча между сборными Бразилии и Катара. 9 июля стало известно, что нападающий не явился на предсезонную подготовку ПСЖ.

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