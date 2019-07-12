Краснодар, , 11:40 — REGNUM

Футбольный клуб «Краснодар» расторг контракт с защитником Романом Шишкиным. Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что клуб и футболист расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Его контракт действовал до лета 2020 года.

«Мы благодарим Романа за работу и желаем ему удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении.

Напомним, Шишкин играл за «Краснодар» с 2017 года. В составе команды он провёл 34 матча, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.

Ранее Шишкин также выступал за такие клубы, как «Спартак», «Крылья Советов» и «Локомотив». В составе сборной России он провёл 16 матчей.

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