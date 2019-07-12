Барселона, Испания, , 11:33 — REGNUM

«Барселона» подписала контракт с 16-летним нападающим «Вест Бромвич Альбион» Луи Бэрри. Об этом сообщается на странице академии каталонского клуба в Instagram.

Отмечается, что клуб подписал с игроком контракт на три года — до лета 2022 года. Сумма трансфера не уточняется.

В сезоне 2018/19 Бэрри сыграл в составе молодёжной команды «Вест Бромвича» 15 матчей, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи.

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