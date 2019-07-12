Лион, Франция, , 11:20 — REGNUM

Нападающий «Лиона» Набиль Фекир может уйти из клуба в летнее межсезонье. Об этом заявил спортивный директор клуба Жуниньо Пернамбукано, сообщает Get French Football News.

«На данный момент он является единственным игроком, уход которого является реальным», — сказал Жуниньо.

Он отметил, что в клубе хотят сохранить Фекира в команде, однако игрок ещё не принял решения, поэтому вероятность его ухода реальна.

Фекир является воспитанником «Лиона». В сезоне 2018/19 он сыграл в 29 матчах чемпионата Франции, в которых забил девять голов и отдал семь результативных передач. В Лиге чемпионов на его счету три мяча и два голевых паса в шести встречах.

Напомним, летом 2018 года Фекир был близок к переходу в «Ливерпуль», но сделка сорвалась в последний момент.

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