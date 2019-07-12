Манчестер, Великобритания, , 10:39 — REGNUM

«Манчестер Юнайтед» готов продать нападающего Ромелу Лукаку не менее чем за €85 млн. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

По информации издания, миланский «Интер» продолжает попытки выкупить трансфер Лукаку у «Манчестер Юнайтед». В свою очередь, руководство «красных дьяволов» уведомило миланский клуб о желаемой сумме за игрока.

Напомним, Лукаку защищает цвета «МЮ» с лета 2017 года. В сезоне 2018/19 он забил 15 голов и отдал четыре голевые передачи в 45 матчах.

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