Ливерпуль, Великобритания, , 10:33 — REGNUM

«Ливерпуль» одержал разгромную победу над «Транмир Роверс» в товарищеском матче. Встреча завершилась со счётом 6:0.

В составе «Ливерпуля» в первом тайме отличились защитник Натаниэл Клайн и нападающий Риан Брустер, оформивший дубль. После перерыва по одному голу забили полузащитник Кёртис Джонс, а также форварды Дивок Ориги и Бобби Данкан.

Напомним, в прошедшем сезоне «Ливерпуль» стал победителем Лиги чемпионов и занял второе место в Английской премьер-лиге.

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