Суэц, , 10:27 — REGNUM

Защитник сборной Алжира Рами Бенсебаини необычным способом пытался заработать фол в матче Кубка африканских наций против команды Кот-д'Ивуара. Видео опубликовано на странице African Football Report в Twitter.

На видео видно, как алжирский защитник схватил руку игрока сборной Кот-д'Ивуара Уилфрида Заха и ударил ей себя по лицу. После этого он упал так, будто на нём сфолили.

Главный арбитр матча Бамлак Тессема из Эфиопии проигнорировал эту выходку.

https://twitter.com/AfricaFooty/status/1149455006682230784

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная Алжира вышла в полуфинал Кубка африканских наций, одержав победу над командой Кот-д'Ивуара со счётом 1:1 (4:3 — по пенальти).

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