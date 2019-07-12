Москва, , 10:25 — REGNUM

Член исполкома РФС, вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) сравнил продажу Гелерме из «Локомотива» с продажей Овчинникова или Акинфеева.

«Продать Гилерме из Локомотива, за который он сыграл 12 лет и в котором стал вратарем номер 1 не только в клубе, но и в сборной России, в Спартак, все равно что в свое время было продать Овчинникова из Локо или сейчас продать Акинфеева из ЦСКА», — отметил Лебедев в Facebook.

Парламентарий указал, что не может и не хочет поверить в то, что это может произойти.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, голкипер Гилерме готов закончить карьеру в «Локомотиве», но считает, что клуб также должен прилагать усилия для человека, который играет за команду 12 лет. Таких шагов футболист не видит и готов покинуть клуб.