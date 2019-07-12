Нур-Султан, , 09:27 — REGNUM

Спортсменка из Казахстана Валентина Сдержикова завоевала золото на FIS кубке по прыжкам на лыжах с трамплина, который проходит в казахстанском Щучинске, сообщили в национальном Олимпийском комитете Казахстана.

Казахстанская лыжница в категории К-95 показала результат 182,8 метра. Второе место заняла Кристина Прокопьева из России, достигшая отметки 168,4 метра. На третьем месте Александра Баранцева из России с результатом 163,4 метра.

Отметим, с 11 по 14 июля в Щучинске проходит FIS Кубок (Кубок под эгидой международной федерации лыжного спорта) и континентальный Кубок по прыжкам на лыжах с трамплина, в которых принимают участие спортсмены из 11 стран мира. Оба турнира являются квалификацией на этапы Кубка мира.

Читайте также: Юниор из Казахстана взял «бронзу» на чемпионате по прыжкам на лыжах