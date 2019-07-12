Москва, 12 июля 2019, 09:10 — REGNUM
Запрет на регистрацию новых футболистов снял Российский футбольный союз (РФС) с самарских «Крыльев Советов». Об этом сообщается на сайте РФС.
Решение о снятии запрета было принято после рассмотрения апелляции клуба на заседании палаты РФС. Теперь «Крылья Советов» имеют право регистрировать новых игроков.
Напомним, запрет для самарского клуба был введён из-за расторжения контракта с Данилом Клёнкиным в августе 2018 года. Согласно решению РФС клуб был обязан выплатить игроку денежную компенсацию.
В сезоне 2018/19 «Крылья Советов» финишировали на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата России.
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