Москва, , 09:10 — REGNUM

Запрет на регистрацию новых футболистов снял Российский футбольный союз (РФС) с самарских «Крыльев Советов». Об этом сообщается на сайте РФС.

Решение о снятии запрета было принято после рассмотрения апелляции клуба на заседании палаты РФС. Теперь «Крылья Советов» имеют право регистрировать новых игроков.

Напомним, запрет для самарского клуба был введён из-за расторжения контракта с Данилом Клёнкиным в августе 2018 года. Согласно решению РФС клуб был обязан выплатить игроку денежную компенсацию.

В сезоне 2018/19 «Крылья Советов» финишировали на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата России.

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