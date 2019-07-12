Сантьяго, , 08:33 — REGNUM

Вратарь сборной Чили Джонни Эррера ответил капитану команды Аргентины Лионелю Месси на критику в адрес организаторов Кубка Америки. Об этом сообщает Ole.

По мнению Эрреры, Месси ведёт себя слишком дерзко, требуя ответов от арбитров и обвиняя КОНМЕБОЛ в коррупции.

«Он мог пропустить ЧМ-2018, поскольку был дисквалифицирован на четыре матча за оскорбление судьи в игре против Чили. Но в итоге наказание сократили до одного матча», — заявил Эррера.

Напомним, во время Кубка Америки Месси не вышел на церемонию награждения сборной Аргентины бронзовыми медалями в знак протеста против судейства. По его словам, он «не хотел быть частью этой коррупции и неуважения, которое присутствовало в течение турнира».

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