Ковернинский район, , 05:37 — REGNUM

ГКУ «Нижегородстройзаказчик» объявило тендер на поиск проектировщика для последующего строительства крытого катка с искусственным льдом для организации спортивной подготовки в р. п Ковернино одноимённого района Нижегородской области. Выполнение проектных и изыскательских работ оценили свыше 8 млн рублей, итоги открытого конкурса в электронной форме подведут 8 августа 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Источник финансирования проекта — адресная инвестиционная программа Нижегородской области на 2019−2021 годы, начальная цена лота — 8 000 210 рублей.

«Срок выполнения первого этапа «Выполнение инженерных изысканий (за исключением историко-культурных (археологических) изысканий» — в течение 30 дней со дня заключения контракта. Срок передачи государственному заказчику второго этапа «Выполнение историко-культурных (археологических) изысканий» — в течение 45 дней со дня заключения контракта», — уточняется в документации.

Строить объект планируется в районе улицы Школьная, 28б в Ковернино. Под каток определён земельный участок общей площадью 2,11 га. Общая площадь ледового дворца — около 4,7 тыс.кв.м в один-два этажа, расчётная вместимость — 140 зрителей, а также дворец должен вместить 200 занимающихся в одну смену спортсменов.

«Здание «Ледового дворца» представляет собой прямоугольный в плане объём, состоящий из двух частей: одноэтажная часть — крытый каток с искусственным льдом с размерами в осях 66 на 36 м. Высота катка до низа несущих конструкций — 6 м. Двухэтажная часть — административно-бытовой корпус», — отмечается в документации.

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Напомним, в Нижнем Новгороде также планируется масштабный спортивный проект — строительство Ледового дворца. Инициатором выступает всё то же ГКУ «Нижегородстройзаказчик». Вместимость новой арены, которая была представлена в апреле 2019 года министру спорта РФ Павлу Колобкову, — 12 тыс. человек. Помимо основной арены планируется строительство площадки для кёрлинга, тренировочного катка. Под застройку определён участок площадью 2,84 га, а здание запланировано в семь этажей. Реализовать проект должны за три года.