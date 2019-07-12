Лондон, 12 июля 2019, 04:59 — REGNUM
Победу в полуфинале Уимблдонского турнира одержала американка Серена Уильямс над чешской теннисисткой Барборой Стрыцовой. Матч состоялся 11 июля.
Игра прошла со счётом 6:1, 6:2. Таким образом Уильямс вышла в финал Уимблдона, где она встретится с румынской соперницей Симоной Халеп.
Напомним, финальная игра Уимблдона состоится 13 июня. Халеп вышла в финал, одержав победу над украинкой Элиной Свитолиной со счётом 6:1, 6:3.
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