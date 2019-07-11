Брянск, 11 июля 2019, 17:51 — REGNUM
В Брянске рабочие приступили к забивке свай на месте возведения нового спортивного комплекса. Дворец единоборств, способный принять до пяти тысяч зрителей, должны построить за три года. Строительные работы идут по графику, сообщили 11 июля в пресс-службе правительства региона.
Как сообщало ИА REGNUM, одобрение на строительство Дворца единоборств губернатор Брянской области Александр Богомаз получил на рабочей встрече с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым 11 сентября 2018 года. Новый спортивный объект обойдётся в 2 млрд рублей, из федерального бюджета выделят 1,4 млрд руб.
Добавим, что базовыми видами спорта в Брянской области являются самбо и дзюдо, также активно развиты другие виды единоборств: кикбоксинг, восточное боевое единоборство, всестилевое каратэ, бокс, каратэ, капоэйра, киокусинкай, смешанное боевое единоборство (ММА), рукопашный бой, тайский бокс, тхэквандо.