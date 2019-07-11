Брянск, , 17:51 — REGNUM

В Брянске рабочие приступили к забивке свай на месте возведения нового спортивного комплекса. Дворец единоборств, способный принять до пяти тысяч зрителей, должны построить за три года. Строительные работы идут по графику, сообщили 11 июля в пресс-службе правительства региона.

«Сделана выемка первого котлована основного корпуса, идёт выемка второго котлована. На первом котловане уже идёт забивка свай, на сегодняшний момент забита первая сотня. Планируем забивать около 150 свай в день, чтобы до конца июля вбить все, а это порядка 2500 свай. Работы ведутся согласно графику», — рассказал директор ООО «Стройдело» Михаил Кабанов.

Как сообщало ИА REGNUM, одобрение на строительство Дворца единоборств губернатор Брянской области Александр Богомаз получил на рабочей встрече с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым 11 сентября 2018 года. Новый спортивный объект обойдётся в 2 млрд рублей, из федерального бюджета выделят 1,4 млрд руб.

Добавим, что базовыми видами спорта в Брянской области являются самбо и дзюдо, также активно развиты другие виды единоборств: кикбоксинг, восточное боевое единоборство, всестилевое каратэ, бокс, каратэ, капоэйра, киокусинкай, смешанное боевое единоборство (ММА), рукопашный бой, тайский бокс, тхэквандо.