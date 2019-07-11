Милан, Италия, , 17:38 — REGNUM

Стоимость строительства нового футбольного стадиона в Милане составит 1,2 млрд евро, передает информагентство ANSA в четверг, 11 июля.

Оба миланских футбольных клуба, «Интер» и «Милан», привлекут для реализации проекта частные инвестиции.

Новый стадион будет построен в том же районе, где находится действующий. В смету входит и обустройство прилегающей к стадиону территории.

Стадион будет вмещать около 60 тысяч человек (вместо нынешних 80 тысяч), он будет открыт для публики ежедневно, работа стадиона создаст 3500 новых рабочих мест, сообщили представители клубов во время презентации своего проекта.