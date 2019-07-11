Краснодар, , 15:26 — REGNUM

Футболистам и тренерам «Краснодара» вручили бронзовые медали чемпионата России. Об этом сообщает «Чемпионат».

Мероприятие состоялось на стадионе клуба. Команду наградили бронзовыми медалями Российский премьер-лиги сезона 2018/19.

После этого была проведена открытая тренировка команды перед собравшимися болельщиками, а также были представлены новички клуба.

Напомним, в сезоне 2018/19 «Краснодар» занял третье место в РПЛ, набрав 56 очков, и завоевал путёвку в Лигу чемпионов.

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