Рим, 11 июля 2019, 14:53 — REGNUM
Вратарь «Бетиса» Пау Лопес перешёл в «Рому». Об этом 11 июля сообщается на сайте римского клуба.
Отмечается, что сумма трансфера составила €23,5 млн, однако с учётом бонусов она может возрасти до €28 млн. В новом клубе голкипер будет выступать под 13-м номером.
Лопес является воспитанником «Эспаньола», за который он играл с 2014 по 2018 год, после чего перешёл в «Бетис».
Напомним, в сезоне 2018/19 «Рома» заняла шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии и выступит в Лиге Европы.
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