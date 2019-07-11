Рим, , 14:53 — REGNUM

Вратарь «Бетиса» Пау Лопес перешёл в «Рому». Об этом 11 июля сообщается на сайте римского клуба.

Отмечается, что сумма трансфера составила €23,5 млн, однако с учётом бонусов она может возрасти до €28 млн. В новом клубе голкипер будет выступать под 13-м номером.

Лопес является воспитанником «Эспаньола», за который он играл с 2014 по 2018 год, после чего перешёл в «Бетис».

Напомним, в сезоне 2018/19 «Рома» заняла шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии и выступит в Лиге Европы.

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