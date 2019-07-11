Трентино, Италия, , 14:44 — REGNUM

Итальянский футбольный клуб «Фиорентина» одержал победу над сборной города Валь-ди-Фасса в рамках предсезонного учебно-тренировочного сбора.

Встреча прошла в Трентино и завершилась со счётом 21:0. В первом тайме было забито восемь голов, ещё 13 мячей влетело в сетку во второй половине матча.

Во время предсезонной подготовки «Фиорентина» планирует сыграть с мексиканской «Гвадалахарой», итальянскими «Бари» и «Беневенто», лондонским «Арсеналом» и португальской «Бенфикой».

Напомним, в сезоне 2018/19 «Фиорентина» заняла 16-е место в турнирной таблице Серии А и сохранила место в высшем итальянском дивизионе.

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