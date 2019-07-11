Челябинск, , 14:01 — REGNUM

Челябинский «Трактор» подписал контракт с форвардом Андреем Поповым. Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что соглашение с нападающим рассчитано на один сезон.

Напомним, Попов является воспитанником «Трактора». До 2016 года он выступал за челябинский клуб, с которыми выиграл Кубок континента, а также бронзовые и серебряные медали КХЛ.

С 2016 по 2019 год Попов выступал за казанский «Ак Барс», в составе которого стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2017/18.

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