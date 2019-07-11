Москва, , 13:54 — REGNUM

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) опубликовала календарь регулярного чемпионата сезона 2019/20. Об этом 11 июля сообщается на сайте лиги.

Новый сезон откроется матчем ЦСКА — «Авангард», который пройдёт 1 сентября на «ЦСКА Арене». Эта игра станет единственной в день старта чемпионата.

Отмечается, что регулярный чемпионат продлится до 27 февраля 2020 года. Плей-офф начнётся 1 марта 2020 года. Седьмой матч финальной серии Кубка Гагарина, если потребуется, пройдёт 30 апреля 2020 года.

Кроме того, в календаре предусмотрены паузы для этапов Еврохоккейтура: с 5 по 10 ноября (в Финляндии), с 10 по 15 декабря (в России), с 4 по 9 февраля (в Швеции). Также есть паузы на «Неделю Звезд КХЛ» в Москве (11 — 19 января) и новогодние праздники (31 декабря — 2 января).

Напомним, обладателем Кубка Гагарина стал ЦСКА, который в финальной серии одержал победу над «Авангардом» со счётом 4:0.

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