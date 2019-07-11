Вашингтон, , 13:33 — REGNUM

Лучшим игроком Национальной хоккейной лиги (НХЛ), по версии ESPN, признан капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Об этом сообщается на сайте издания.

Овечкин опередил таких игроков, как Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз») и Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш»).

Напомним, в сезоне 2018/19 Овечкин в восьмой раз стал лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ. На его счету 51 гол в 81 матче. В плей-офф он записал на свой счёт 9 (4+5) очков в семи матчах.

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