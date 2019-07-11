Владикавказ, 11 июля 2019, 13:21 — REGNUM
Бывший вратарь сборной России по футболу Владимир Габулов написал заявление об отставке с должности министра спорта Северной Осетии. Об этом 11 июля сообщает «Р-спорт».
"Габулов написал заявление об отставке по собственному желанию», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Габулов может занять должность в системе нового футбольного клуба «Алания Владикавказ».
Напомним, на протяжении карьеры игрока Габулов выступал за такие клубы, как московские ЦСКА и «Динамо», а также «Алания», «Кубань», «Амкар», «Анжи» и бельгийский «Брюгге». С 2018 года он занимал пост министра спорта Северной Осетии.
Читайте также: Российский голкипер Габулов расторг контракт с «Брюгге»
Читайте ранее в этом сюжете: В Северной Осетии создан новый футбольный клуб