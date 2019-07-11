Манчестер, Великобритания, , 13:11 — REGNUM

Бразильский защитник Дани Алвес может стать игроком «Манчестер Сити». Об этом сообщает Globo Esporte.

По информации издания, руководство «Манчестер Сити» рассматривает вариант с приглашением Алвеса, который в настоящее время является свободным агентом.

Напомним, ранее Алвес играл за такие клубы, как «Севилья», «Барселона», «Ювентус» и ПСЖ. Он является рекордсменом по количеству завоеванных трофеев — на его счету 40 трофеев за карьеру.

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