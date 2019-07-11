Екатеринбург, , 12:49 — REGNUM

Екатеринбургский «Урал» отдал полузащитника Марко Араторе в аренду швейцарскому клубу «Лугано». Об этом сообщается на странице команды в Twitter.

Отмечается, что за «Лугано» футболист будет играть на правах аренды до завершения сезона 2019/20.

Напомним, Араторе играл за «Урал» с лета 2018 года после перехода из «Санкт-Галлена». Также он выступал за такие клубы, как «Базель», «Тун», «Арау» и «Винтертур».

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