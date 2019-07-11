Ростов-на-Дону, , 12:43 — REGNUM

Футбольный клуб «Ростов» подписал контракт с нападающим Данилой Прошляковым. Об этом 11 июля сообщается на сайте клуба.

«Мы приветствуем Данилу и желаем ему результативной игры в составе нашей команды!» — говорится в сообщении.

Отметим, что 19-летний нападающий является воспитанником московского «Спартака». В сезоне 2018/19 он играл за «Спартак-2». Также он принял участие в Евро-2019 среди игроков не старше 19 лет.

Читайте также: «Динамо» подписало контракт с экс-игроком «Краснодара» Каборе