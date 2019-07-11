Лондон, , 12:21 — REGNUM

Британский теннисист Энди Маррей и американка Серена Уильямс проиграли в третьем круге Уимблдона в соревнованиях смешанных пар. Они уступили дуэту Николь Меликар (США) и Бруно Суареса (Бразилия).

Встреча, продолжавшаяся 1 час 32 минуты, завершилась со счётом 3:6, 6:4, 2:6.

Уильямс и Маррей три раза подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали 2 из 4 брейк-пойнтов. На счету их соперников четыре эйса, восемь ошибок на подаче и три реализованных брейка.

В четвертьфинале Меликар и Суарес встретятся с парой Матве Мидделкоп (Нидерланды) и Ян Чжаосюань (Китай).

Читайте также: Уильямс вышла в полуфинал Уимблдона