Удине, Италия, , 11:07 — REGNUM

Бывший защитник московского ЦСКА Родриго Бекао стал игроком «Удинезе». Об этом сообщается на сайте итальянского клуба.

Отмечается, что Бекао подписал с «Удинезе» контракт, рассчитанный на пять лет, до лета 2024 года. Трансфер обошёлся итальянскому клубу в €1,6 млн.

Отметим, что права на 23-летнего футболиста принадлежали бразильскому клубу «Баия». В ЦСКА Бекао играл в сезоне 2018/19 на правах аренды.

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