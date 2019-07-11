Лос-Анджелес, США, , 10:55 — REGNUM

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Клипперс» подписал контракт с форвардом Полом Джорджем. Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что Джордж перешёл в «Клипперс» в результате обмена из «Оклахома-Сити Тандер».

Клуб из Оклахомы взамен получил баскетболистов Шэя Гилджес-Александера и Данило Галлинари, а также выборы в 1-м раунде драфта 2022, 2024 и 2026 годов, два пика 1-го раунда драфта 2021 и 2023 годов.

Добавим, что по итогам сезона 2018/19 Джордж был в числе трёх претендентов на звание самого ценного игрока (MVP) сезона.

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