Лос-Анджелес, США, , 10:25 — REGNUM

Бывший форвард «Торонто Рэпторс» Кавай Леонард подписал контракт с «Лос-Анджелес Клипперс». Об этом сообщил журналист Шэмс Чарания.

По информации источника, Леонард подписал соглашение с «Клипперс» на два года и сумму $103 млн. Кроме того, третий сезон станет опцией игрока.

Отметим, что Леонард покинул «Торонто» через один сезон после прихода в команду. В минувшем сезоне «Рэпторс» впервые в своей истории выиграли чемпионский титул НБА.

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