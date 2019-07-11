Москва, , 10:16 — REGNUM

Российский боксёр Сергей Ковалёв заявил, что планирует завершить спортивную карьеру в конце 2020 года. Об этом он написал на странице в Instagram.

«Конец 2020 года — и хорош. Пояса не так интересны, как раньше. Конечно, было бы хорошо их объединить, но это не главное. Пояса — это хорошо. Но нужно хорошо закончить», — сказал Ковалёв.

Напомним, Ковалёв является чемпионом мира по версии WBO в полутяжёлом весе. Свой следующий бой он проведёт 24 августа против обязательного претендента на чемпионский пояс по версии WBO Энтони Ярда. Поединок состоится в Челябинске.

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