Милуоки, США, , 09:50 — REGNUM

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо признан лучшим игроком Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по версии ESPN. Об этом сообщается на сайте издания.

Яннис Адетокунбо Nba.com

В сезоне 2018/19 «Милуоки» выиграл регулярный чемпионат НБА, одержав 60 побед в 82 матчах. В плей-офф «Бакс» дошли до финала Восточной конференции, в котором проиграли «Торонто Рэпторс» (2−4).

Адетокунбо набирал в среднем за игру набирал 27,7 очка и делал 12,5 подбора и 5,9 результативных передач.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Адетокунбо был признан самым ценным игроком (MVP) в НБА.

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