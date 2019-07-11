Бангкок, , 09:31 — REGNUM

Спортсмен из Таджикистана Далер Ризозода завоевал бронзовую медаль на чемпионате Азии по видам борьбы среди молодежи, сообщили в пресс-центре национального Олимпийского комитета республики.

Таджикистанский борец занял третье место в соревнованиях по греко-римской борьбе. Ризозода начал схватки с четвертьфинала. Он оказался сильнее представителей Южной Кореи, Узбекистана и Киргизии.

Отметим, с 9 по 14 июля в Таиланде проходит чемпионат Азии по видам борьбы, в котором принимают участие 308 спортсменов из 20 стран. Таджикистан представляют четыре спортсмена: Саиджон Гулов (57 кг), Шухрати Зафархон (61 кг), Далер Ризозода (72 кг) и Азимджон Хамидов (87 кг).

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