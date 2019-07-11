Питтсбург, США, , 09:18 — REGNUM

Бывший нападающий «Питтсбург Пингвинз» Мэтт Каллен объявил о завершении игровой карьеры. Об этом сообщается на сайте «Пингвинз».

42-летний форвард ветеран вернулся в состав «Питтсбурга» в сезоне 2018/19 и сыграл в 71 матче, в котором забросил семь шайб и отдал 13 результативных передач.

Каллен был выбран во втором раунде драфта НХЛ 1996 года по 35-м номером клубом «Анахайм Дакс».

Каллен стал трёхкратным обладателем Кубка Стэнли. В 2006 году он выиграл трофей в составе «Каролины Харрикейнз», а в 2016 и 2017 годах побеждал, играя за «Питтсбург».

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