Париж, , 08:26 — REGNUM

Французский ПСЖ может снизить трансферную стоимость нападающего Неймара до €150 млн. Об этом сообщает El Pais.

По информации издания, руководство ПСЖ готово расстаться с бразильским форвардом в летнее межсезонье. При этом клуб не получил ни одного предложения по игроку, который стоит €222 млн.

Отмечается, что если вопрос с уходом Неймара не будет решён к последней неделе трансферного окна, то ПСЖ снизит стоимость футболиста до €150 млн.

При этом в ПСЖ хотят включить в сделку одного из игроков. Если «Барселона» решит купить Неймара, то в сделку может войти один из футболистов сине-гранатовых — Усман Дембеле, Филиппе Коутиньо, Иван Ракитич или Самуэль Юмтити.

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