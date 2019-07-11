Лондон, , 08:17 — REGNUM

Лондонский «Челси» сыграл вничью с ирландским «Богемианс» в первом матче под руководством нового главного тренера Фрэнка Лэмпарда. Встреча завершилась со счётом 1:1.

В составе «Челси» гол забил форвард Миши Батшуайи на восьмой минуте матча. На 89-й минуте счёт сравнял игрок «Богемианс» Эрик Моллой.

Отметим, что «Челси» проводил матч не основным составом.

В первом официальном матче сезона 2019/20 Английской премьер-лиги «Челси» сыграет с «Манчестер Юнайтед». Матч состоится 9 августа.

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