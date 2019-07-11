Буэнос-Айрес, , 07:23 — REGNUM

Капитан «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим футболистом года по версии ESPN. Об этом сообщается на сайте издания.

Отмечается, что в прошедшем сезоне Месси забил 36 голов и отдал 13 результативных передач в 34 матчах чемпионата Испании. Он стал лучшим бомбардиром турнира.

Кроме того, на счету Месси 12 голов в 10 матчах Лиги чемпионов, а также три гола в пяти играх Кубка Испании.

В сезоне 2018/19 Месси в 10-й раз стал чемпионом Испании, а также в составе сборной Аргентины занял третье место на Кубке Америки.

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