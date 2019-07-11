Неаполь, Италия, , 07:24 — REGNUM

Спортсмен из Казахстана Михаил Литвин завоевал серебряную медаль в беге на 400 метров на Универсиаде-2019 в Неаполе, сообщили 11 июля в пресс-службе национального Олимпийского комитета республики.

Казахстанский легкоатлет преодолел 400 метров за 45,77 секунды, уступив представителю Мексики Валенте Мендоса Фалькону (45,53 секунды). Третье место занял Гардео Эдвард Исакс из ЮАР (45,89 секунды).

Как сообщало ИА REGNUM, с 3 по 14 июля в Неаполе проходит XXX Всемирная летняя Универсиада. Ранее серебряные медали на соревнованиях заняли казахстанские гимнасты Нариман Курбанов и Милад Карими. Золотой медалью отметился дзюдоист Галымжан Кырыкбай.

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