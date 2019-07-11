Казань, , 05:40 — REGNUM

Из республиканского бюджета на проведение фестиваля средневекового боя «Великий Болгар» на территории Болгарского государственного историко-архитектурного музея-заповедника планируется потратить более 8,5 млн рублей. Организатора мероприятия планируется выбрать на аукционе 17 июля 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Мероприятие должны будут провести 10−11 августа, заказчиком выступает сам музей-заповедник, но средства на оплату контракта задействуют из республиканского бюджета. Начальная цена — 8 500 960 рублей. Закупка производится у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций.

Победитель аукциона должен будет организовать не менее восьми тематических площадок, включая палаточный лагерь для не менее 300 участников. Работать данный лагерь будет пять дней, начиная с 8 августа 2019 года.

«Для проживания участников фестиваля используются стационарные исторические палатки — не менее 30 штук», — уточняется в техзадании.

Помимо палаточного лагеря, в задачи исполнителя входит организация арены (ристалища), ярмарки средневековых ремёсел, площадки мастер-классов и ярмарки народно-художественным промыслам, где будут работать не менее 20 мастеров, гастрономической площадки, площадки для средневековых танцев и концертов, и площадки «Исторический лагерь».

Напомним, данное мероприятие имеет статус всероссийского и проводится ежегодно, начиная с 2014 года, на территории историко-архитектурного музея-заповедника в городе Болгаре. В 2017 году его посетили свыше 47 тыс. зрителей из разных регионов.