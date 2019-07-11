Каир, , 03:28 — REGNUM

Футболисты сборной Нигерии вышли в полуфинал Кубка Африки, обыграв коллег из ЮАР. Игра состоялась 10 июля на стадионе «Каир Интернейшнл» (Египет).

Нигерийцы выиграли у ЮАР со счётом 2:1. Счёт был открыт вингером сборной Нигерии Самуэлем Чуквезе на 27-й минуте. Затем счёт сравнял полузащитник сборной ЮАР Бонгани Зунгу — на 74-й минуте. Победу принёс сборной Нигерии гол защитника Виллиама Трост-Эконга.

Теперь сборная Нигерии сыграет в полуфинале Кубка Африки с Сенегалом. Кубок Африки проходит в Египте с 21 июня, завершится 19 июля.

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