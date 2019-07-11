Москва, , 02:55 — REGNUM

За пять миллионов евро готов уступить «Спартаку» голкипера Маринато Гильерме ФК «Локомотив», сообщает «Чемпионат»

Уточняется, что «Спартак» готов на три года выкупить Гильерме, при этом ему предлагается контракт на девять миллионов евро и ещё три миллиона подъёмных. Это всё при условии, что Гильерме перейдёт в «Спартак» сейчас.

Напомним, контракт Гильерме с «Локомотивом» завершается 31 декабря 2019 г.

Читайте ранее в этом сюжете: «Локомотив» не может договориться с Гильерме по условиям контракта