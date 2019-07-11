Лондон, 11 июля 2019, 02:42 — REGNUM
Победу в полуфинале Уимблдонского турнира одержал испанский теннисист Рафаэль Надаль. По итогам игры он вышел в полуфинал.
Надаль 10 июля выиграл матч с теннисистом из США Сэмом Керри со счётом 7:5, 6:2, 6:2. В полуфинале он сыграет с Роджером Федерером из Швейцарии.
Напомним, Уимблдонский турнир проходит в Лондоне. Игроками другого полуфинала стали испанец Роберто Баутиста Агут, который выиграл у аргентинца Гвидо Пельи, и серб Новак Джокович, одержавший победу над бельгийцем Давидом Гоффеном.
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