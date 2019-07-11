Москва, , 00:18 — REGNUM

Главным тренером сборной РФ по хоккею назначается Алексей Кудашов, сообщили в пресс-службе Федерации Хоккея России.

Уточняется, что Илья Воробьёв отправлен в отставку с поста главного тренера сборной. Комментируя своё повышение, новый главный тренер сказал, что для него это — огромная честь.

«Это большая ответственность и я приложу все усилия, чтобы оправдать оказанное доверие», — сказал Кудашов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, СМИ 10 июля распространили информацию о готовящихся отставке Воробьёва и назначении Кудашова, который до сих пор был заместителем главного тренера.

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