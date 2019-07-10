Ярославль, , 18:33 — REGNUM

Хоккейный клуб «Локомотив» объявил о переходе канадского нападающего Тая Рэтти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ярославского клуба. Соглашение с 26-летним нападающим подписано сроком на один год. Последним клубом Рэтти в НХЛ был канадский «Эдмонтон», где он провел последние два сезона. Также в Национальной хоккейной лиге нападающий выступал за «Сент-Луис» и «Каролину». Всего в НХЛ Рэтти сыграл 98 матчей, в которых забил 13 шайб и набрал 30 очков. Играл хоккеист и в низших лигах Северной Америки. В частности, в Американской хоккейной лиге Рэтти провел 289 игр, в которых смог забросить 95 шайб и отдать 96 результативных передач. В Европе Тай Рэтти выступал только в составе юниорских и молодежных сборных Канады, в частности, он играл за канадскую «молодежку» в 2012 году, когда сборная проводила товарищеские матчи в Ярославле. Дебют канадского легионера в КХЛ состоится 4 сентября, когда в первом матче сезона ярославский «Локомотив» примет московский «Спартак».

Тай Рэтти ХК «Локомотив»

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