Стамбул, Турция, , 15:55 — REGNUM

Турецкий клуб «Фенербахче» планирует арендовать полузащитника лондонского «Арсенала» Месута Озила. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации издания, «Фенербахче» ведёт переговоры по трансферу хавбека. При этом в турецком клубе готовы платить ему только часть зарплаты.

В свою очередь, в «Арсенале» ранее сообщили, что готовы расстаться с немецким игроком, контракт которого рассчитан до 2021 года.

Напомним, Озил играет за «Арсенал» с 2013 года. В сезоне 2018/19 Английской премьер-лиги он сыграл в 24 матчах, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи.

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