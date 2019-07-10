Турин, Италия, , 15:44 — REGNUM

Нападающий туринского «Ювентуса» Марио Манджукич может вернуться в мюнхенскую «Баварию». Об этом сообщает Sport Bild.

По информации издания, «Бавария» рассматривает Манджукича в качестве подмены основному нападающему команды Роберту Левандовски.

Напомним, летом 2015 года Манджукич перешёл в «Ювентус» из мадридского «Атлетико» за €21 млн. В составе туринской команды он стал четырёхкратным чемпионом Италии, а также играл в финале Лиги чемпионов 2017 года, в котором забил гол.

Кроме того, Манджукич защищал цвета таких клубов, как «Динамо Загреб», «Вольфсбург», «Бавария» и «Атлетико».

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