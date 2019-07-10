Питтсбург, США, , 15:29 — REGNUM

Бывший американский хоккеист Грег Джонсон ушёл из жизни в возрасте 48 лет. Об этом сообщает Pittsburgh Tribune Live.

Отмечается, что причина смерти хоккеиста в настоящее время не установлена.

Будучи игроком, Джонсон защищал цвета «Питтсбург Пингвинз», «Нэшвилл Предаторз» и «Детройт Ред Уингз». Всего в НХЛ он сыграл 785 матчей, в которых забросил 145 шайб и отдал 224 результативные передачи.

В 2006 году Джонсон вынужденно завершил карьеру из-за проблем со здоровьем. Врачи обнаружили у него скрытый наследственный порок сердца.