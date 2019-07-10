Неаполь, Италия, 10 июля 2019, 14:42 — REGNUM
Сборная России по футболу одержала победу над командой Ирландии в матче ¼ финала Универсиады-2019. Встреча завершилась со счетом 1:0.
Единственный гол в матче забил нападающий сборной России Никита Саламатов на седьмой минуте.
В полуфинале турнира российские футболисты сыграют со сборной Бразилии. Матч пройдёт 12 июля. Во втором полуфинале встретятся команды Италии и Японии.
Напомним, летняя Универсиада-2019 проходит в Неаполе с 3 по 14 июля.
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