История вопроса

ХХХ Всемирная летняя Универсиада состоится с 3 по 14 июля в Италии. В программе Студенческих игр – соревнования по 18 видам спорта. Ожидается участие около 8 тысяч спортсменов-студентов из более 150 стран мира. Соревнования пройдут в трех кластерах региона Кампания – Неаполе, Казерте и Салерно. Для проведения Игр будет задействовано 58 спортивных объектов, 34 – соревновательных и 24 – тренировочных. В сборную России вошли 280 спортсменов – 137 мужчин и 143 женщины.